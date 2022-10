Xavi: “En el Bernabéu se jugó a lo que queríamos. A veces sale, a veces no sale”

Ya han pasado tres días desde que se disputó el Clásico entre Real Madrid y Barcelona en el Santiago Bernabéu, y la victoria de los blancos aún ha dejado varios ecos en el ambiente, tal es el caso de Xavi Hernández, que recordó el tema este miércoles.

Hoy, en conferencia de prensa previo al partido ante el Villarreal, Xavi Hernández habló sobre temas puntuales, como el estilo de juego, la derrota ante el Madrid y lo que le depara en un futuro si no cosecha títulos.

🎙 Xavi analiza los aspectos a mejorar pic.twitter.com/WYgalg0KUQ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 19, 2022

Xavi Hernández analiza la derrota ante el Real Madrid

El técnico catalán Xavi Hernández habló en conferencia de prensa previo al juego ante el Villarreal de este jueves y aseguró que en el Clásico “jugaron a lo que querían”, pero tristemente para ellos, no se vio reflejado en el marcador.

“Jugamos a nuestra idea. Incluso en el Bernabéu se jugó a lo que queríamos. Defensa adelantada, línea alta, mucha llegada. A veces sale, a veces no sale. Insistiendo, acaba saliendo”, expresó el técnico catalán.

-->

“Hay un contrario que defiende muy bien. El Madrid defiende muy bien en bloque bajo. Están a gusto así. No nos dejaron espacios y, aún así, tuvimos oportunidades para tener un mejor resultado. No tuvimos tantas oportunidades como siempre porque son un gran equipo. No estuvimos tan cómodos como otros días porque el Madrid defendió muy bien. Siempre hay un rival que te complica las cosas. No atacamos como normalmente”, expresó Xavi sobre el bloque defensivo de los merengues.

El técnico blaugrana, también habló sobre el tema mental, tras los últimos resultados (empate ante el Inter y derrota ante el Madrid) que podrían complicar el resto de la temporada para el Barcelona.

“No creo que sea un tema mental. Los teníamos ahí. Tuvimos la oportunidad de empatar a 2. También a 1 antes del descanso. El Madrid es un gran equipo. Es el vigente campeón de Europa y Liga. No creo que sea un tema mental. Se dio la cara hasta el último mental”, sentenció.

🎙️🔵🔴XAVI: "Sí, se está jugando a lo que queremos. Incluso perdiendo 3-1 en el Clásico". 💪"Es mi idea y modelo de juego. Tenemos que seguir CREYENDO". https://t.co/uy59B6u3qp pic.twitter.com/5AatKn0tqL — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 19, 2022