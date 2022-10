Funcionario anticorrupción de EE. UU. se refiere a su visita a Guatemala

El Coordinador Global Anticorrupción de Estados Unidos, Richard Nephew, se refirió a la visita que realizó a Guatemala junto con una comitiva el lunes 24 y martes 25 de octubre. El objetivo de su presencia en el país fue expresar el apoyo de parte de esa nación en la lucha contra la corrupción y la promoción de rendición de cuentas.

Por medio de una publicación en redes sociales, el funcionario detalló que viajó a la nación centroamericana para hablar con funcionarios gubernamentales, la sociedad civil, partes interesadas del sector judicial y líderes empresariales.

La llegada de Nephew fue anunciada a inicios de esta semana por la embajada de Estados Unidos, que señaló que el delegado sostendría reuniones con representantes de diferentes sectores.

El funcionario fue nombrado en el cargo el 5 de julio de 2022. Su función se enfoca en integrar y elevar la lucha contra la corrupción.

Visited Guatemala to speak with government officials, civil society, justice sector stakeholders, and business leaders about how we can strengthen efforts to counter corruption and bolster the rule of law, transparency, and press freedom 🇺🇸🤝🇬🇹

— Coordinator Richard Nephew (@StateCGAC) October 26, 2022