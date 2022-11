“No hay cura”, Andy Taylor de Duran Duran revela que padece cáncer avanzado

“Hace poco más de 4 años me diagnosticaron cáncer de próstata metastásico en etapa 4…”, comentó Andy Taylor de Duran Duran. Su mensaje se leyó a través de una carta mientras la banda ingresaba al Salón de la Fama del Rock and Roll el pasado 5 de Noviembre en Los Ángeles.

El guitarrista no se presentó al evento debido a que se encuentra en tratamiento pero el vocalista de Duran Duran leyó a su nombre lo siguiente: “Hace poco más de 4 años me diagnosticaron cáncer de próstata metastásico en etapa 4. Muchas familias han experimentado la combustión lenta de esta enfermedad y por supuesto no somos diferente. Así que hablo desde la perspectiva de un hombre de familia, pero con profunda humildad hacia la banda, los mayores fans que un grupo podría tener y este galardón excepcional”.

En otra parte de la carta también Taylor revela que aunque su condición actual no es una amenaza inmediata para la vida, no hay cura a estas alturas para el cáncer de próstata metastásico. “Recientemente me estaba yendo bien después de un tratamiento de extensión de vida muy sofisticado, eso fue hasta hace una semana cuando sufrí un revés”, comentó. La noticia generó tristeza entre los seguidores de la banda.

El cáncer de próstata es uno de los más frecuente entre los hombres, alrededor del 60% se diagnostica en personas mayores de 65 años y es muy raro que se encuentren casos antes de los 40 años.

De acuerdo con especialistas en cáncer, la tasa de supervivencia a 5 años cuando se detecta en la próstata y órganos cercanos es casi del 100%. Sin embargo, en personas con cáncer de próstata metastásico, también a 5 años, es menor al 30%.

