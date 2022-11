Tiroteo en campus universitario de EE. UU. deja tres muertos y dos heridos

Un tiroteo en el campus principal de la Universidad de Virginia (UVA), en Charlottesville, EE. UU. dejó al menos tres muertos y dos heridos, informaron este lunes autoridades, que aún buscan al sospechoso. El campus fue acordonado mientras la policía, con ayuda de helicópteros, busca al tirador, calificado de “armado y peligroso”, según la Oficina de Gestión de Emergencias de la UVA.

Por medio de un comunicado, Jim Ryan, presidente de la UVA, informó que el sospechoso del tiroteo fue identificado como Christopher Darnell Jones Jr., un estudiante de la universidad. “Este es un incidente traumático para todos en nuestra comunidad, y hemos cancelado las clases de hoy”, dijo Ryan. Se pondrá a disposición de los estudiantes y del profesorado asesoramiento y apoyo psicológico, añadió.

The UVA Police Department is looking for Christopher Darnell Jones regarding the shooting incident that occurred on the grounds of the University of Virginia. Call 911 if seen, do not approach. pic.twitter.com/mKcxF6ksxw

— UVA Police Department (@UVAPolice) November 14, 2022