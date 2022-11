Confirman que la muerte de Jason David Frank fue suicidio

Fuentes policiales confirmaron que Jason David Frank se suicidó luego tener una discusión con su esposa el sábado en un hotel de Texas, señaló el sitio TMZ este martes.

La Policía encontró el cuerpo sin vida del actor de los Power Rangers ahorcado en el baño de su habitación, tenía 49 años. TMZ dio a conocer más detalles sobre la secuencia de eventos en las horas previas a su muerte.

Tammie Frank, quien solicitó el divorcio del actor en agosto pasado, y el intérprete tuvieron un enfrentamiento luego de que se registraran en habitaciones separadas en un hotel en Texas el viernes, dijeron los agentes al citado medio estadounidense.

Si bien no compartían cuarto, en algún momento la pareja tuvo una discusión en la habitación de Tammie. El personal del hotel intercedió y logró que dejaran de pelear.

-->

Fuentes policiales relataron que en algún momento, ya sea el viernes por la noche o el sábado por la mañana temprano, tuvieron otra discusión y Jason dejó a Tammie fuera de su habitación.

Preocupada por la seguridad de su marido, la mujer llamó a la policía alrededor de las 5 de la mañana del sábado. Cuando los oficiales no pudieron ponerse en contacto con Jason, pidieron a la gerencia del hotel que los dejaran entrar a la habitación y descubrieron que se había quitado la vida.

La historia sobre cinco adolescentes a los que se les encarga salvar a la Tierra del mal debutó en Fox en 1993 y se convirtió en un fenómeno de la cultura pop.

En los primeros capítulos de la primera temporada, Tommy Oliver —el papel interpretado por Jason David Frank— era considerado un villano. Sin embargo, después de que sus poderes comienzan a deteriorarse, se convierte en el “Power Ranger” blanco y en el nuevo líder del grupo.

Ranger Nation, we mourn together. Today, we celebrate the heart, strength, and raw talent that Jason David Frank brought to Power Rangers as Tommy Oliver. He was truly a legend among us and we will miss him. May the Power protect him, always. pic.twitter.com/vIw1bUcDvD

— POWER⚡️RANGERS (@PowerRangers) November 22, 2022