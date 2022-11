Finge poner atención al sermón del padre, pero lo “cachan” viendo el Mundial

El aficionado de futbol que aparece en el video se hizo viral en redes sociales, luego de ser puesto en evidencia por un feligrés, quien lo cachó viendo, presuntamente, un partido del mundial de Catar 2022, cuando el padre daba el sermón. El video fue compartido a través de la cuenta de Twitter @EnMexicoMagico. La grabación lleva hasta el momento más de un millón de reproducciones y 2 mil me gusta.

En las imágenes, se observa al protagonista del video viral, quien viste una camisa y un pantalón de vestir negro, poniendo “atención” al sermón del párroco local, sin sospechar que su “trampa” quedaría captada en video.

La grabación, de solo siete segundos de duración, no para ahí, pues la persona que graba al aficionado viendo el partido de futbol en plena misa, acerca el lente a la pantalla del celular del protagonista del video viral, quien, en ningún momento, se percata que está siendo grabado.

Se desconoce en qué lugar fue tomado el video; sin embargo, ante la fiebre mundialista que se vive por Qatar 2022, la persona protagonista del video viral causó furor en la red, provocando la risa de muchos y el enojo de otros más.

“Si de verdad supiera de prioridad no debería haber ido a la iglesia”, “Yo todo el día en el jale. No me perdí ningún juego hoy”, “Lo he hecho, no diré más”, “Cuando tu Dios es el fut”, “Se hubiera quedado en casa mejor y no faltarle el respeto a la iglesia de esa manera”, dicen algunos de los comentarios.