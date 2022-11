“El Tamalón Navideño 2 – Only Fan” se estrenará en Guatemala

En el 2018 se estreno “El Tamalón Navideño“, cinta que narraba un enfrentamiento entre Marta y Teresa, dos grandes amigas que ponen a prueba su amistad por un concurso en el que cada una haría todo lo posible para ganar un premio de Q50 mil. En este 2022, se estrenará la segunda parte.

“El Tamalón Navideño 2 – Only Fan” está escrita y dirigida por Rafael Tres y producida por Cinema502, además cuenta con grandes talentos guatemaltecos. La misma se presentará en

Guatemala a partir del 1 de diciembre 2022 en cines durante una semana.

Este nuevo episodio de la saga navideña relata la historia de Teresa que decide llevar la cena de Noche Buena a casa de su amiga Marta el 24 de Diciembre y por recomendaciones de su vecina, Fredy será el encargado de llevarla.

A lo largo de este día descubriremos que Fredy no es solamente un piloto, si no que también es un fan de Teresa. Marta al ver que Teresa no aparece sale a buscarla con ayuda de su esposo y el expiloto de Teresa. Todo esto sucede mientras se realiza la transmisión del especial navideño de CANAL 77.¿Encontrarán a Teresa? ¿Cómo la encontrarán?.

-->

La película fue grabada en la ciudad de Guatemala en octubre del 2022 y el elenco está integrado por Tita Mendoza, Wilfredo González, Flora Mendez, Joam Solo, José Manuel Vazquez, Paola Tirado, José Castillo, Jennifer Carrera, Levi Ramses.

“El Tamalón Navideño siempre es un motivo de alegría para los artistas guatemaltecos pues queremos marcar una tradición, de mostrar en el cine una cinta chapina que muestre nuestras tradiciones, cómo celebramos en Guatemala la Navidad. Amo mi papel de Teresa pues me permite desenvolver mi talento, ojalá las películas pasen de generación en generación y las personas puedan recordarnos”, comenta Tita Mendoza sobre la producción.

“Este trabajo tanto de actores y actrices, como el genial equipo de producción es realmente un regalo para el alma, por favor apoyemos el cine nacional y los esperamos desde el 1 de diciembre. Qué viva Guatemala y El Tamalón Navideño”, agrega.

Lee también: ►MoonDay, banda guatemalteca, presenta su propuesta musical