Mbappé guarda silencio y provoca sanción para Francia

El silencio que ha guardado Kylian Mbappé durante el Mundial de Catar ha traído consecuencias económicas para la Federación Francesa de Futbol, que no ha logrado que el astro del PSG compadezca ante los medios de comunicación. El delantero se llevó el trofeo de Mejor Jugador del partido ante Dinamarca (2-1) en el que sellaron su pase a los octavos de final del Mundial de Catar, y todos lo esperaban, pero de nuevo dejó plantados a los periodistas.

El delantero campeón del mundo Kylian Mbappé, autor de los dos goles en la victoria de Francia ante Dinamarca igualó al frente de la tabla de goleadores del Mundial con el ecuatoriano Enner Valencia. El prodigio galo suma tres goles en dos partidos, los mismos que Valencia. Además, sus anotaciones le dieron el pase a Francia a los octavos de final, lo que le valió para quedarse con el trofeo del día.

#EUMundial | A sus 23 años, Mbappé ya iguala los goles que tienen tanto Lionel Messi como Cristiano Ronaldo en Mundiales (7) 🇫🇷🔥https://t.co/adBWq5KdTY — El Mejor Equipo (@EUDeportes) November 26, 2022

Mbappé guarda silencio

Hasta siete jugadores atendieron a los medios de comunicación que cubren la Copa del Mundo, entre ellos: Hugo Lloris, Thouaméni, Griezmann, Koundé, Giroud, Upamecano, Varane… menos Mbappé.

Su silencio le ha acarreado ya dos sanciones económicas a su federación, aunque cabe la posibilidad de que tanto el jugador como los dirigentes acepten la multa que acarrea de mutuo acuerdo. La primera ocasión que el francés de esta forma fue luego del partido ante Australia, por lo que la FFF ya fue apercibida al no llevar a Kylian ante los medios y ahora e nuevo es reincidente.

Por qué guarda silencio

Aunque no existe una versión oficial ni de el jugador, la prensa ha especulado que Kylian no quieres ser cuestionado por su futuro con el PSG, pues no quiere que su atención se desvíe del Mundial de Catar.

Cabe mencionar que Mbappé tampoco ha dado conferencias de prensa en la concentración de su selección en Catar.