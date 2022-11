Fofo Márquez se burla de reglas de Qatar y se graba haciendo algo indebido

Fofo Márquez reapareció en Qatar tras la muerte de su padre haciendo cosas indebidas, como en su costumbre.

El influencer, llamado “Niño millonario” de México, recientemente publicó imágenes junto a su padre, quien murió el 10 de noviembre de 2022 de cáncer de pulmón, pero el luto le duró poco, pues ahora disfruta su herencia en el Mundial Catar 2022.

Tras la muerte de su padre, compartió por primera vez imágenes junto a él y señaló que se acababan los días de “millonario” pues era hora de convertirse en un hombre”.

“Se acabó mi etapa del Niño millonario y viene una nueva etapa para mí que es convertirme en un hombre, gracias todos los que vivieron la experiencia de las redes y me acompañaron en este hobby que ya acabó, ya terminó, ya no tendré tiempo de hacer contenido, me despido de todos ustedes”, escribió.