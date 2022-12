Scaloni da la razón a Luis Enrique en polémico gol de Japón

Después de haber estado contra las cuerdas en la fase de grupos y haber evitado el desastre, Argentina afronta con ánimos renovados y como clara favorita su duelo de octavos de final ante la sorprendente Australia, tema al que se refirió el técnico Lionel Scaloni en la conferencia de prensa en la que también fue cuestionado sobre el polémico gol de Japón ante España, a lo que respondió dando su apoyo al técnico Luis Enrique.

Scaloni fue preguntado Fue preguntado en particular por el tanto de la victoria 2-1 de Japón sobre España el jueves, donde se generó controversia por un balón que pudo haber salido justo antes del tanto nipón, que terminó eliminando indirectamente a Alemania.

La respuesta de Scaloni:

“Pienso lo mismo que dijo Luis Enrique (el seleccionador español). Las primeras imágenes son elocuentes y luego si lo analizas milimétricamente pasa lo que está pasando. No hay mucho que comentar. Nosotros lo vivimos. Es difícil de digerir porque es una cosa muy nueva”, explicó sobre los últimos avances tecnológicos, que se aplican con “poco tiempo” de adaptación en este Mundial.

Scaloni, con una sonrisa, solo pidió “que las líneas las tracen con una regla y una escuadra”, en alusión a nuevas tecnologías como la del fuera de juego semiautomático, de reciente creación.

A Argentina se le anularon tres goles en su primer partido ante Arabia Saudita, uno de ellos también con controversia y después de una revisión en el VAR.

Del pase a cuartos

Acerca del partido ante Australia, Scaloni, quiso escapar este viernes a toda costa a la etiqueta de favorito para el partido, pues Australia es un equipo del que desconfía.

“Si el rival es inferior, eso hay que verlo. No estoy de acuerdo. Es fútbol. Hay once contra once. Hay que dejar de lado el teórico favoritismo y jugar al fútbol”, explicó.

Australia, 37ª de un ranking FIFA en el que Argentina es la número 3, nunca superó anteriormente los octavos de final en un Mundial.

“A mí no me sorprende (la presencia de Australia en octavos) porque es una buena selección. Ha hecho una buena eliminatoria, quedó a las puertas de clasificar directamente y luego clasificó en el repechaje. Es una buena selección, con tradición en Mundiales, eso la hace difícil. No hay que confiarse en nada, sino jugar al fútbol y ver cómo va”, afirmó.