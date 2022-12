“Transformers: El despertar de las bestias” revela primer tráiler

“Transformers: El Despertar de las Bestias” es el nombre de la séptima entrega de la saga, que llegará a las salas de cines el próximo 8 de junio de 2023. La producción dio a conocer el primer tráiler de esta aventura que se sitúa en la década de los 90’s.

La producción presentará a los Maximals, los Predacons y los Terrorcons que llegarán a la batalla que los Autobots y los Decepticons luchan en la Tierra. La cinta es dirigida por por Steven Caple Jr. y es protagonizada por Anthony Ramos y Dominique Fishback, contará en su elenco de voces con Pete Davidson y Michelle Yeoh. Fue el propio Steven Caple Jr. quien anunció sus incorporaciones a través de Instagram, donde compartió este video.

Más de la saga de Transformers

Pete Davidson será el segundo actor en dar voz a Mirage en la saga Transformers, ya que el fallecido Francesco Quinn dobló al personaje en “Transformers: El lado oscuro de la Luna”. Además de Davidson y Yeoh, el elenco también incluye a Domenic Di Rosa, Peter Cullen, Ron Perlman, Luna Lauren Velez, Frank Marrs y Tobe Nwigwe.

Anthony Ramos Martinez es un actor y cantante estadounidense de ascendencia puertorriqueña. En 2015, originó los papeles duales de John Laurens y Philip Hamilton en el musical de Broadway Hamilton.

Dominique Fishback es una actriz estadounidense conocida por haber interpretado a Billie Rowan en “Show Me a Hero”, ​ Darlene en “The Deuce”, ​​ y Deborah Johnson en “Judas and the Black Messiah”, trabajo que le valió una nominación para un premio BAFTA a la mejor actriz de reparto.

La saga inspirada en los juguetes de Hasbro comenzó en 2007 con Transformers, película dirigida por Michael Bay. Después se sumaron Transformers: La venganza de los caídos (2009), Transformers: El lado oscuro de la Luna (2011), Transformers: La era de la extinción (2014), Transformers: El último caballero (2017) y Bumblebee (2018), un spin-off/precuela que estuvo protagonizado por Hailee Steinfeld y John Cena.