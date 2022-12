Esposa de Jason David Frank rompe el silencio y revela cómo murió el actor

Jason David Frank que se hizo famoso por interpretar al Power Ranger Verde, fue encontrado sin vida el pasado 20 de noviembre en una habitación de un hotel en Texas. Ahora, su esposa ha roto el silencio y habló sobre lo ocurrido.

Tammie Frank brindó una entrevista a la revista People y confirmó la causa de muerte del actor. Según comenzó su declaración, su esposo “perdió trágicamente la vida por un suicidio a los 49 años”.

Sin embargo, agregó que no estaba al tanto de que su esposo fuera a tomar una decisión de esa magnitud y no notaba que estuviese en una delicada situación. “Si bien Jason era un hombre muy conocido para algunos, vivíamos una vida muy normal con altibajos, como cualquier otra persona. Su muerte me sorprende tanto como a cualquier otra persona. Sí, había tenido problemas de salud mental y depresión antes, pero nunca pude predecir lo que sucedería esa noche”, agregó.

A su vez, reconoció que su matrimonio había atravesado momentos complicados pero “me ha conmocionado y entristecido más allá de lo creíble ver que los medios han convertido la tragedia de mi pareja en un cuento fantástico”.

Tammie y Jason estuvieron casados durante 19 años, en los cuales transitaron problemas, incluida la pérdida de su hija Shayla el año pasado. “Para cualquiera que haya conocido el dolor de perder a un hijo sé que entiende cómo una pérdida así cambia las cosas en su matrimonio”, continuó. En ese entonces, “sin saber qué más hacer”, decidieron separarse.

Muchos medios se hicieron eco de esto para difundir teorías sobre la muerte del actor. Es por ello que Frank remarcó que hacía unas seis semanas habían tomado la decisión de darle una segunda oportunidad a su romance luego de que un amigo “nos ayudara a darnos cuenta de que todavía nos amábamos y que no debíamos rendirnos todavía”.

En este contexto, la pareja viajó dos noches a Texas, para pasar unos días juntos lejos de las preocupaciones. “Se suponía que iba a ser una escapada divertida de fin de semana y, en cambio, perdí al amor de mi vida”, comentó la mujer.

Las últimas horas de vida de Jason David fueron junto a su esposa en un bar, donde bailaron hasta que el establecimiento cerró sus puertas y al regresar al hotel, tuvieron una conversación “sincera y emotiva”. Luego de eso, “para ayudar a Jason a relajarse y recuperar la sobriedad antes de acostarse, bajé las escaleras para traernos bocadillos del vestíbulo”.

Fue allí que comenzó su pesadilla. Tammie recuerda haber tardado no más de 10 minutos pero cuando volvió, comenzó a tocar la puerta sin obtener respuesta. “Toqué repetidamente y seguí llamando por su nombre”, continuó. A pesar de los esfuerzos, fue la policía quien finalmente logró ingresar por la fuerza al cuarto, para descubrir que Jason se había quitado la vida.

Para concluir, agradeció a todos los seguidores de Jason por sus mensajes de fortaleza.

