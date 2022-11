Muere Jason David Frank, el Power Ranger Verde

El intérprete de Tommy Oliver en la popular serie Power Ranger falleció a los 49 años. Tras una serie de rumores que comenzaron a circular durante la madrugada de este domingo, finalmente confirmaron la muerte del actor Jason David Frank.

El famoso tenía cuatro hijos y recientemente tuvo que pasar por un divorcio, falleció a los 49 años de edad. Por el momento se desconocen detalles sobre su muerte, pero su deceso fue confirmado por el actor Walter E. Jones, quien participó en la primera temporada de los Power Ranger, y un amigo de Frank, el entrenador Mike Bronzoulis.

Jason David Frank deja un legado televisivo que incluye a las primeras temporadas de Mighty Morphin Power Rangers, en donde ganó gran popularidad con el rol de Tommy, un joven estudiante que cae en las redes de Rita Repulsa y termina redimiéndose como el Green Ranger (Power Ranger Verde).

A raíz de su fama, la noticia de su deceso fue recibida con pesar por los fanáticos en redes sociales, quienes lamentaron su deceso.

Su entrenador y amigo señaló: “QEPD mi hermano de otra madre Jason David Frank Todavía estoy en shock Me siento terrible, me llamó, me dejó un mensaje y tardé mucho. Jason era un buen amigo para mí y lo extrañaré. Amor y oraciones por su esposa Tammie y sus hijos, preso para que Dios los lleve a través de este momento difícil”.

