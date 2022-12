Will Smith ofrece nuevos detalles sobre lo que originó la cachetada en los Oscar

Will Smith volvió a hablar del polémico incidente en los premios Oscar 2022, donde cacheteó al comediante Chris Rock. En entrevista con Trevor Noah en The Daily Show, el actor lo describió como una noche horrible, consecuencia de una “rabia reprimida por mucho tiempo”.

Here's the moment Chris Rock made a "G.I. Jane 2" joke about Jada Pinkett Smith, prompting Will Smith to punch him and yell, "Leave my wife’s name out of your f–king mouth." #Oscars pic.twitter.com/kHTZXI6kuL

— Variety (@Variety) March 28, 2022