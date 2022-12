Joao Félix buscará una salida del Atlético de Madrid

El Mundial de Joao Félix con Portugal ha sido brillante, el jugador del Atlético de Madrid ha sido un pilar fundamental para que la selección lusitana esté en los cuartos de final de Qatar 2022.

Joao Félix ha mostrado una cara totalmente distinta con su país que con el Atlético de Madrid, en Portugal es titular y tiene la confianza de su técnico Fernando Santos, caso contrario con el ‘Cholo’ Simeone que lo ha relegado a la banca y le ha quitado protagonismo, pero el panorama parece despejarse para el portugués que tendría los días contados en el club colchonero.

Miguel Ángel Gil Marín, director ejecutivo del Atlético de Madrid, ha abierto las puertas a João Felix para una salida lejos del Metropolitano. Marín ha reconocido la mala relación entre el extremo portugués y el entrenador, Diego Pablo Simeone, y considera “razonable” la salida del ‘7’ colchonero.

En una entrevista concedida a RTVE, Gil Martín ha dicho que “por motivos, que no merecen entrar ellos, la relación entre el míster y él por los minutos jugados, la motivación, el momento actual, hace pensar que lo razonable para el club es que sí hay una opción buena para el jugador, para el club y por supuesto para el club al que vaya a ir, por lo menos analizarla”.

El propio Joao Félix afirmó tras la victoria de Portugal (6-1) ante Suiza, que se siente más “cómodo” jugando con su país ya que las “condiciones son diferentes”, dejándole un claro mensaje a Simeone.

“La forma de jugar con Portugal y luego en el club es diferente. Cuando las condiciones son favorables, las cosas van mejor. Estoy totalmente centrado en el Mundial. Mi agente no me dice nada de lo que va a pasar, ni quiere. Necesito estar centrado en el ahora para hacer un gran torneo”, expresó el portugués.

João Félix on his future: "I'm completely focused on the World Cup. My agent doesn't tell me anything about what's going to happen, nor does he want to". 👀🇵🇹 #transfers

"I need to be focused on the now to play a great tournament". pic.twitter.com/05t665GSe8

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 7, 2022