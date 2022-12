La historia del niño de India que sufrió bullying por apoyar a Argentina

Con un final feliz terminó la historia de Muhammad Nibras, un niño de la India que es fanático de la selección de Argentina y que hace unos días se hizo viral tras la derrota de la albiceleste ante Arabia Saudita.

¿Qué pasó? El menor hincha de la albiceleste protagonizó un video en el que aparece con la camiseta de Argentina aguantando las lágrimas mientras sus amigos que lo rodeaban se burlaban de él por la derrota. Las imágenes llegaron a muchas personas y hubo una que le dio la sorpresa de su vida.

This video of 14-yr old Muhammad Nibras fighting his tears when mocked for his fav team #Argentina’s loss against Saudi, went viral in Kerala. A Dubai travel agent is now flying him to #Qatar to watch the next Argentina match. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/8gbu7WGUGX

— Anjana Sankar (@Asankar) December 8, 2022