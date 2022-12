Un tiroteo entre policías y sospechosos atrincherados en el pequeño pueblo de Wieambilla, en una zona rural del este de Australia, dejó al menos seis muertos, informaron autoridades este martes.

El tiroteo se desencadenó cuando cuatro agentes, aparentemente implicados en una investigación por una desaparición, acudieron a una propiedad en Wieambilla, en el estado de Queensland. “Tan pronto como entraron en la propiedad, se vieron abrumados por disparos y nunca tuvieron una oportunidad”, dijo Ian Leavers, presidente del sindicato policial de Queensland.

A major police investigation continues following the deaths of six people, including two police officers and a member of the public, during a shooting incident in the Western Downs yesterday (December 12). https://t.co/xl1E05EA1l

— Queensland Police (@QldPolice) December 13, 2022