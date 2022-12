Proponen emitir un billete conmemorativo de Messi en Argentina

La Selección de Argentina le ganó a Francia en la final del Mundial de Qatar 2022 y se coronó con su tercer trofeo y un suculento premio de 42 millones de dólares otorgado por la FIFA, la entidad que organiza y regula la competición.

El éxito obtenido en Qatar, hizo que las autoridades argentinas se plantearan homenajear a Leo Messi, concretamente las autoridades del Banco Central de la República de Argentina propusieron lanzar un billete para homenajear al ’10’ de la ‘Albiceleste. ¿Qué tan cierta es esta información? Esto es lo que se sabe:

BREAKING: Argentina are considering putting Lionel Messi on their banknotes 🤯💵

Officials of their financial governing body are looking to mark their nation’s historic World Cup triumph 🐐

Via El Financiero newspaper. pic.twitter.com/SJGxpltVrX

— SPORTbible (@sportbible) December 21, 2022