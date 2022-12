El emotivo mensaje de Neymar tras el fallecimiento de Pelé

El ‘rey’ del fútbol, el brasileño Pelé, murió este jueves a los 82 años, anunciaron su familia y el hospital de Sao Paulo donde era tratado por cáncer.

Pelé falleció como consecuencia de la falla de múltiples órganos, resultado de la progresión del cáncer de colon asociado a su condición clínica previa”, informó en un boletín médico el Hospital Albert Einstein, donde el exjugador había ingresado el 29 de noviembre.

Neymar, heredero de Pelé en el Santos de Brasil, compartió un sentido mensaje tras la muerte de ‘O Rei’ este jueves al filo del mediodía. El astro brasileño, actual jugador del PSG, aseguró que Pelé convirtió el futbol en “arte”.

“Antes de Pelé, 10 era solo un número. He leído esta frase en algún lugar, en algún momento de mi vida. Pero esta frase, hermosa, está incompleta. Yo diría que antes de Pelé el fútbol era solo un deporte. Pelé lo ha cambiado todo. Él convirtió el fútbol en arte, en entretenimiento. Dio voz a los pobres, negros y principalmente: Dio visibilidad a Brasil. ¡El fútbol y Brasil han elevado su estatus gracias al Rey! Se ha ido pero su magia permanece. ¡¡Pelé es PARA SIEMPRE!!”, fue el emotivo mensaje de Neymar, a través de Instagram.

Without Pelé there may not have been a Neymar.

His legacy lives on in the players he inspired for decades.

The giant whose shoulders the modern greats stand on. pic.twitter.com/puOMf5NCyQ

