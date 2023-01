Joe Biden anuncia visita a la frontera con México

El presidente Joe Biden abordará el jueves el espinoso tema migratorio en un discurso y prevé visitar la frontera entre EE. UU. y México, probablemente la próxima semana. “Pronunciaré un discurso mañana sobre la seguridad fronteriza”, dijo a los periodistas el miércoles en la Casa Blanca.

Poco antes afirmó que tiene la “intención” de viajar a la zona fronteriza por primera vez desde que asumió el cargo hace dos años, posiblemente al margen de un viaje previsto a México la próxima semana. “Esa es mi intención. Ahora estamos trabajando en los detalles”, afirmó Biden durante una visita a Kentucky. Se desconoce a qué parte iría de la frontera, que tiene más de 3 mil 57 kilómetros de largo.

