R’Bonney Gabriel, Miss Estados Unidos, es la ganadora de Miss Universo

Después de casi 3 horas de duración, finalmente, Miss Estados Unidos se llevó el título de Miss Universo 2022. La representante de Norteamérica fue coronada como la mujer más hermosa del planeta.

Sin duda alguna, la presencia de R’Bonney Gabriel destacó durante todo el certamen y cautivó con su belleza e inteligencia a los jueces.

Luego de meses de entrenamiento y pasarelas, se llevó a cabo la gran final. Un total de 84 participantes llegaron a Nueva Orleans para formar parte de las diferentes actividades del evento.

The new Miss Universe is USA!!! #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/7vryvLV92Y

Con un espectacular opening, las jóvenes aparecieron con sus vestidos brillantes en la gran gala. Posteriormente, se revelaron los nombres de las primeras 16 semifinalistas que lograban avanzar a la siguiente ronde.

La segunda finalista fue Miss Venezuela, mientras que la primera finalista fue Miss República Dominicana. Un total de 84 competidoras se reunieron en el Centro de Convenciones Ernest N. Morial de Nueva Orleans este sábado.

Hold back tears as @HarnaazKaur takes the stage one last time as Miss Universe! #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/L0PrH0rzYw

— Miss Universe (@MissUniverse) January 15, 2023