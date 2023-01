Universitario se resiste a asalto y tunde a golpes a motoladrón

Un joven, al parecer estudiante universitario, se está llevando las palmas y comentarios en redes sociales debido a la manera en que reaccionó ante un violento asalto en cercanías de una universidad ubicada en la zona 15 de la ciudad de Guatemala.

En el clip se observa cómo el joven, quien es acompañado por una mujer, lejos de amedrentarse ante la presencia de un par de asaltantes, termina confrontándolos y hasta sometiendo a uno de ellos a golpes.

El video, el cual suma en Twitter más de 2 millones de reproducciones y casi 100 mil reacciones, se observa a una apacible pareja caminando por una calle cercana, según los primeros reportes, a la Universidad del Valle, en la zona 15. En cierto momento, la pareja es interceptada por un par de hombres que viajan en una motocicleta, quienes los amenazan con al parecer un arma para que les entreguen sus pertenencias. La mujer entrega algo, pero el joven, quien porta una mochila, arremete a golpes contra uno de los ladrones.

Mientras la acompañante del joven corre, este tira a uno de los motociclistas al suelo para golpearlo repetidamente en el rostro. El otro ladrón, quien no se baja de la moto, trata de intervenir, pero es ahuyentado por la víctima, quien no deja de golpear al delincuente, al cual termina sometiendo.

Al final, el hombre que viaja en la moto termina alejándose a toda velocidad, mientras que un ciudadano llega a auxiliar al joven. Los primeros reportes indican que el motociclista golpeado fue detenido por autoridades.

En redes sociales, los comentarios se dividieron entre quienes vieron un verdadero acto de heroísmo en la reacción del aparente estudiante y entre quienes vieron en su proceder una acción muy arriesgada.

“Con cascos y así los sometió. ¿Alguien sabe su nombre para hacerle una placa de bronce a este macho alfa lomo plateado?”, escribió el usuario de Twitter @SergioQuimor.

“Creo que se arriesga demasiado y pudieron haber andado armados”, tuiteó el usuario @ElMartn2; mientras que @antoniosilvia consideró que los jóvenes no se deben arriesgar:

“Por favor jóvenes, no se arriesguen, la vida vale más que un teléfono o dinero. Estos malditos no se tientan el corazón para disparar. En esta ocasión, tuvo suerte”.