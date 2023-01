Jeremy Renner comparte nueva foto y revela que se quebró 30 huesos

Jeremy Renner abandonó hace cuatro días la UCI tras ser dado de alta del hospital, y ahora se encuentra en su casa comenzado su rehabilitación, tal como lo reveló en sus redes sociales.

A través de una publicación que realizó el sábado, el actor aseguró que en el accidente con una máquina quitanieves que sufrió el pasado 1 de enero se fracturó más de 30 huesos.

“Quiero agradecerles a todos por sus mensajes y consideración. Mucho amor y aprecio para todos. Estos más de 30 huesos rotos se repararán y fortalecerán, así como el amor y el vínculo con familia y amigos se hace más profundo”, dijo la estrella de Marvel.

Uno de los protagonistas de la saga de películas “The Avengers” aseguró que sus rutinas y resoluciones de este año han cambiado completamente tras lo sucedido y acompañó su mensaje con una fotografía en la que aparece en una camilla haciendo rehabilitación en su casa.

“Los entrenamientos matutinos, las resoluciones, todo cambió este nuevo año en particular… Engendrado a partir de la tragedia para toda mi familia, y rápidamente enfocado en unir el amor procesable ❤️ Quiero agradecer a TODOS por sus mensajes y consideración por mi familia y por mí… “, escribió.

Jeremy Renner resultó herido mientras limpiaba un camino de entrada a su casa en Nevada el día de Año Nuevo. Utilizó su máquina quitanieves Pistenbully de 7 toneladas.

Según fuentes cercanas, el artista se acercó para ayudar a una familia que había quedado varada, en ese momento la máquina comenzó a rodar y en el intento por frenarla fue arrollado por el pesado vehículo.

El accidente lo dejó en estado crítico con traumatismo torácico y otras lesiones, según informó su representante.

Un testigo contó al portal TMZ que un vecino de Renner, un médico, le hizo un torniquete en una pierna que sangró mucho hasta que llegaron los paramédicos para trasladarlo de urgencia a un hospital.

A “not no great” ICU DAY, turned to amazing spa day with my sis and mama❤️. Thank you sooooo much pic.twitter.com/pvu1aWeEXY

— Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 5, 2023