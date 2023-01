Kate del Castillo recordó reunión con “El Chapo” y afirma que Sean Penn la traicionó y se metió a su cama

Fue en 2015 cuando Kate del Castillo y Sean Penn encabezaron titulares internacionales por entrevistar a Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Actualmente, el capo se encuentra cumpliendo una condena en un penal de alta seguridad en Estados Unidos.

La información que dio a conocer el propio actor estadounidense en Rolling Stone le dio vuelta al mundo, desatando un sinfín de críticas en su contra. Sin lugar a dudas este escándalo marcó a la artista mexicana que hasta ese momento solo había enfrentado controversias amorosas.

Ha sido la propia Kate quien con el paso de los años ha dejado al descubierto el trasfondo de todo lo que vivió junto a quien considera como un traidor. “Creo que había cierta admiración y me atrevo a decirlo, también por él hacía mí”, enfatizó.

Además, detalló: “Nos llevábamos muy, muy bien. Hablábamos horas y horas, vino a mi cada varias veces. Lloramos, reímos y nos emborrachamos juntos”. Después de tuitear un análisis sobre el narcotráfico que se vive en México, allegados al capo buscaron la manera de contactarla para colaborar en un proyecto que pondría en riesgo su vida.

Y es que, no solo porque lo entrevistaría, sino que también tiempo después sería traicionada por Penn en su artículo para la revista.

Kate del Castillo y sus fuertes revelaciones…

“Ellos estaban trabajando para el gobierno americano. Señor no nada más me usó como carnada, sino que no me protegió y me puso en peligro”, dijo en una entrevista la actriz.

“Me traicionó. Me llevó con engaños, se metió a mi cama, ósea, fueron un montón de cosas que dices: Deplorable, una persona deplorable”.

Además, afirmó que, luego de todo lo sucedido decidió sacarlo de su vida y nunca jamás le volvió a contestar el teléfono. Asimismo, confirmó que le da miedo cada vez que visita México.