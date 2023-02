Premios Grammy: ellos fueron los ganadores y lo mejor de la noche

Este domingo 5 de febrero se llevo a cabo la 65° edición de los Premios Grammy en el estadio Crypto.com Arena de Los Ángeles. La más nominada de la noche fue Beyoncé, que competía en 9 categorías. La seguían el rapero Kendrick Lamar (con 8), Adele (7), Brandi Carlile (7), Mary J. Blige y Harry Styles (ambos con 6).

Durante la velada muchos artistas se presentaron como Bad Bunny, Harry Styles, Stevie Wonder con Smokey Robinson, Mary J. Blige, Brandi Carlile, Luke Combs, Steve Lacy, Lizzo, Kim Petras, Jay-Z y Sam Smith.

Ellos fueron los ganadores de las categorías más esperadas:

Álbum del Año – Harry Styles – Harry’s House

#GRAMMYs El Mejor Álbum del Año, la categoría más esperada de la gala, es para Harry Styles por ‘Harry’s House’, su tercer disco en su carrera como solista. @EmisorasUnidas @PublinewsGT pic.twitter.com/DGWF6pPpUV — Sandy Sandoval (@SSandoval_EUD) February 6, 2023

Mejor Artista Revelación – Samara Joy

El #GRAMMYs a Mejor Artista Revelación es para Samara Joy. El premio fue presentado por Olivia Rodrigo, quien obtuvo el mismo reconocimiento el año pasado. @EmisorasUnidas @PublinewsGT pic.twitter.com/BrFHjoYT09 — Sandy Sandoval (@SSandoval_EUD) February 6, 2023

Mejor Álbum de Música Urbana – Bad Bunny – Un Verano Sin Ti

Mejor Álbum Latino Rock o Alternativo – Rosalía – Motomami

Mejor Vídeo Musical – All Too Well: The Short Film

Mejor Álbum Vocal Pop – Harry Styles – Harry’s House

Mejor Canción R&B – Beyoncé – Cuff It

Grabación del Año – Lizzo – About Damn Time

“Eres claramente la artista de nuestras vidas, te amo”, comentó Lizzo a Beyoncé tras recibir el #GRAMMYs por Grabación del Año. La cantante también agradeció a su familia, su esposo y productores; y manifestó su alegría por obtener el premio. @EmisorasUnidas @PublinewsGT pic.twitter.com/svjIOTrqHT — Sandy Sandoval (@SSandoval_EUD) February 6, 2023

Mejor canción del año – Bonnie Raitt – Just Like That

Jill Biden, primera dama de Estados Unidos, fue la encargada de presentar el #GRAMMYs de “Canción del Año”. La ganadora fue Bonnie Raitt por ‘Just Like That’. @EmisorasUnidas @PublinewsGT pic.twitter.com/nFhYWgxj8z — Sandy Sandoval (@SSandoval_EUD) February 6, 2023

Mejor Interpretación Pop en solitario – Adele – Easy on Me

Adele gana el #GRAMMYs a Mejor Actuación de Artista Pop como solista con el tema “Easy on Me”. La famosa dedicó el premio a su hijo en quien también se inspiró para escribirla. @EmisorasUnidas @PublinewsGT pic.twitter.com/YVKErMjRy3 — Sandy Sandoval (@SSandoval_EUD) February 6, 2023

Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo – Sam Smith & Kim Petras – Unholy

Kim Petras y Sam Smith se llevaron el #GRAMMYs por Mejor Interpretación Pop de un Dúo o Grupo por “Unholy” y ahora realizan una presentación que ha sido calificada en redes sociales como la mejor de la noche por el momento. @EmisorasUnidas @PublinewsGT pic.twitter.com/TuurtzLJbe — Sandy Sandoval (@SSandoval_EUD) February 6, 2023

Mejor Álbum de Música Dance/Electrónica – Beyoncé – Renaissance

Beyonce gana “Mejor Álbum Dance / Electrónica” y se posiciona como la artista con más #GRAMMYs en la historia. @EmisorasUnidas @PublinewsGT pic.twitter.com/ucNAxnxqPo — Sandy Sandoval (@SSandoval_EUD) February 6, 2023

Mejor Álbum Instrumental Contemporáneo – Snarky Puppy – Empire Central

Mejor Canción de Rock – Brandi Carlile – Broken Horses