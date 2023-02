Conozca al diputado serbio que renunció tras ser captado viendo contenido para adultos durante sesión

Un diputado serbio renunció este martes, 7 de febrero de 2023, después de que se viralizó un video en el que aparece viendo contenido para adultos en su celular, durante una sesión parlamentaria, informó la empresa de radiodifusión pública RTS. Se trata de Zvonimir Stevic, quien aparece en un video mirando contenido prohibido durante un tenso debate sobre un posible acuerdo con Kosovo, que tuvo lugar la semana pasada.

El líder del gobernante Partido Progresista Serbio arremetió contra Stevic por ver una película de ese tipo de contenido durante la sesión, en la que también se produjeron enfrentamientos físicos entre varios parlamentarios. El exparlamentario, de 65 años y originario de Kosovo, es miembro del Partido Socialista, que le pidió dimitir después de que el video se hiciera viral. Los socialistas son parte de la coalición gobernante.

