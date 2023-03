VIDEO. Amarini Villatoro considera que Xelajú no perdió tiempo ante Comunicaciones

Xelajú MC, de la mano de Amarini Villatoro mantiene el liderato del Torneo Clausura 2023 tras haber empatado este miércoles (0-0) ante Comunicaciones en el estadio Doroteo Guamuch Flores.

Sin embargo, desde el entorno blanco acusaron al club altense de perder tiempo desde los primeros minutos del encuentro, a raíz de esto, el técnico de Xelajú MC habló en conferencia de prensa y aclaró todo.

Amarini Villatoro defiende su juego

El técnico de Xelajú MC señaló en conferencia de prensa que su equipo no perdió tiempo ante Comunicaciones, afirmó que esas faltas se daban porque los albos no podían recuperar el balón.

“Yo no sé en qué momento perdimos tiempo, si el rival no podía recuperar la pelota, tenía que cometer faltas y no es cuestión de nosotros, si mirás las repeticiones, las transiciones que tratábamos de hacer fueron frenadas con faltas”, expresó el entrenador guatemalteco.

“Lo que si creo es que la Comisión Arbitral tiene que poner gente con experiencia que sabe manejar los partidos de mejor manera, con todo respeto para el árbitro ¿lo de Fracchia no fue penal? Lo pisó dentro del área, sí, el jugador perdió un minuto, pero fue una jugada que no marcó el árbitro”, señaló.

Asimismo, el entrenador guatemalteco, señaló que la última vez que los albos visitaron el Mario Camposeco utilizaron un planteamiento similar al de Xela ante los albos por la jornada 10.

“Hicimos un partido inteligente, como un lo hizo Comunicaciones en el Mario Camposeco la vez pasada, metieron un gol y después mantuvo el orden atrás, tuvieron el cero en su arco y ganó el partido, eso no lo mencionaron también, hay clubes que así nos van a jugar al Mario Camposeco, hay que mencionar lo bueno también”, sentenció el entrenador del club quetzalteco.