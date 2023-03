Verstappen conquista el GP de Baréin; Alonso logra podio

El vigente doble campeón del mundo Max Verstappen ganó el domingo el Gran Premio de Baréin, primera prueba de la temporada de Fórmula 1, por delante de su compañero en Red Bull, el mexicano Sergio Pérez, que fue segundo.

El español Fernando Alonso logró el tercer puesto en su primera carrera con la escudería Aston Martin. “Lograr un podio en la primera carrera del año es increíble”, reaccionó Alonso, dos veces campeón del mundo (2005, 2006).

Our first top 10 of the season 👀#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/yMlInrLVOq

— Formula 1 (@F1) March 5, 2023