Luis Enrique y Ernesto Valverde deberán declarar por el ‘Caso Negreira’

Según la información publicada por ‘El País’ este lunes, la fiscalía pide que Luis Enrique y Ernesto Valverde declaren como testigos en el ‘caso Negreira’. El ‘Txingurri’ ya dijo en su momento que no había visto los supuestos informes que fabricaba Negreira. El asturiano, por su parte, todavía no se ha pronunciado.

El objetivo del fiscal para citar a los entrenadores pasa por confirmar o descartar la existencia de dichos informes. El entrenador extremeño se pronunció este domingo, tras la cita ante el Barça, sobre el caso. Valverde fue cuestionado sobre si, como consecuencia del ‘caso Negreira’, al Barcelona le “regalaron” los títulos de la temporada 2017-2018, en la que él se sentó en el banquillo azulgrana.

Luis Enrique y Valverde deberán declarar por el ‘Caso Negreira’

La Fiscalía denuncia que el Barça pagó presuntamente cantidades millonarias a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, para que este “favoreciese” al club en “la toma de decisiones de los árbitros” en los partidos que el Barcelona disputase.

Según consta en el escrito de la denuncia, Negreira recibió desde el 2001 al 2018 más de 7,3 millones de euros del FC Barcelona. No obstante, el único periodo que se está investigando es el comprendido entre 2014 y 2018 debido a que los delitos previos habrían prescrito, según explica El País. Durante esos años, el equipo habría dado a Negreira más de 2,9 millones de euros.

El exvicepresidente de los árbitros habría sellado estos favores mediante acuerdos verbales “estrictamente confidenciales” con Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, expresidentes del club entre los años 2010 y 2014, en el caso del primero, y entre 2014 y 2020, en el del segundo.

Cuando en 2018 Negreira dejó de ser vicepresidente de los árbitros, el club blaugrana dejó de contratarle. Un año después, Negreira mandó un burofax a Bartomeu amenazándole que fue adelantado por El Mundo: “No tengo voluntad de dar publicidad a todas las irregularidades que he conocido y vivido de primera mano en relación con nadie del Club, pero usted me obligará a ello si no reconsidera su decisión y cumple con el acuerdo que teníamos de seguir contando con mis servicios hasta fin de mandato presidencial”.

