Destituyen a viceministro de Salud implicado en corrupción

El titular del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Francisco Coma, confirmó este miércoles 15 de marzo la destitución de Gerardo Hernández del cargo de Viceministro de Hospitales que ocupaba desde el año pasado. Esto se dio en respuesta a su vinculación con un caso de posible corrupción.

El Ministerio Público (MP) reveló hoy que se realizaron diligencias de allanamiento en sedes de la referida cartera y otros dos inmuebles con el fin de capturar al ahora exfuncionario; sin embargo, no fue ubicado, por lo cual se indicó que permanece prófugo de la justicia.

“El señor presidente ha sido tajante y enfático a tener cero tolerancia a la corrupción y ha reiterado la denuncia de la comisión de actos que representen anomalías”, dijo Coma al inicio de una conferencia de prensa que se brindó específicamente para referirse a esta situación.

Explicó que desde el pasado lunes se emitió el acuerdo gubernativo correspondiente sobre la destitución; sin embargo, el órgano investigador solicitó que en tanto no se emitiera una orden de aprehensión, no se le avisara al sindicado para no obstaculizar o entorpecer la investigación en curso y continuar con los procesos comprobatorios de los hechos.

En ese sentido, al no poder localizarlo no ha sido posible realizarle la notificación en forma personal, por lo que la Secretaría General de la Presidencia la realizó ante la Dirección General del MSPAS.

Productos no fueron entregados a Salud

Al referirse al caso con el cual se vincula al ex viceministro, Coma expresó que lamentaba informar que derivado del equipamiento del nuevo hospital de Chimaltenango, inaugurado en febrero pasado, se descubrieron posibles irregularidades y anomalías en procesos de adquisiciones en las adjudicaciones y entregas de insumos no esenciales.

Específicamente, se detalló que no se cumplieron los tiempos pactados, incluso habiendo siendo pagados, algo que, según sus palabras, se puede considerar como una estafa para el Estado de Guatemala.

Coma explicó que el presidente Alejandro Giammattei fue informado sobre los hechos a través de una denuncia anónima que, por sus fundamentos, se trasladó a la Comisión Presidencial contra la Corrupción, que investigó para determinar si se incurrió en errores administrativos o hechos constitutivos de delitos.

Asimismo, se realizó una auditoría interna para obtener los medios de prueba necesarios. Y, tras el análisis, la referida comisión presentó la denuncia ante el Ministerio Público, que determinó la posibilidad de hechos delictivos y busca establecer por qué se erogaron los fondos, que superan los Q67 millones, a una empresa intermediaria.

Finalmente, el ministro anunció que en el proceso que se siga con respecto a estas irregularidades, la Procuraduría General de la Nación estará como querellante adhesivo para recuperar el monto faltante.