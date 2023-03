VIDEO: Momento en el que dron estadounidense es interceptado por aviones rusos

Washington publicó el jueves imágenes del momento en el que un dron estadounidense fue interceptado por cazas rusos sobre el mar Negro, en las que se ve cómo un caza rocía combustible sobre la aeronave en una maniobra claramente agresiva.

VIDEO: Two #Russian Su-27s conducted an unsafe & unprofessional intercept w/a @usairforce intelligence, surveillance & reconnaissance unmanned MQ-9 operating w/i international airspace over the #BlackSea March 14. https://t.co/gMbKYNtIeQ @HQUSAFEAFAF @DeptofDefense @NATO pic.twitter.com/LB3BzqkBpY

— U.S. European Command (@US_EUCOM) March 16, 2023