Selección de Futbol Playa conoce su camino en el Campeonato de Concacaf

Este viernes se llevó a cabo el sorteo del Campeonato de Beach Soccer de Concacaf 2023 en la sede de Concacaf en Miami, Florida, en el que las 12 asociaciones participantes conocieron su destino en la fase de grupos.

El CBSC 2023 se llevará a cabo del 8 al 14 de mayo en Nassau, Bahamas y contará con la participación de los siguientes países: Bahamas, Belice, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guadalupe, Guatemala, México, Panamá, Trinidad y Tobago, Islas Turcas y Caicos, y los Estados Unidos.

The draw results are in!

Here are the groups for the 2023 Concacaf Beach Soccer Championship in Bahamas 🇧🇸

