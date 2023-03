VIDEO. Picop pierde una llanta y provoca trágico accidente

Un impresionante video de un accidente de tránsito en Estados Unidos se volvió viral en redes sociales por lo fuerte de las imágenes y cómo fue que un auto salió volando por los aires, todo por una llanta suelta que rodaba por una autopista. Dicho clip fue compartido por el usuario de Twitter, Anoop Khatra, quien viajaba a unos metros de distancia de los protagonistas.

En dicha grabación se pudo ver a los automóviles circular de manera normal en una autopista de California, de pronto un picop al cambiar de carril sufrió un percance y una de sus llantas salió volando por la carretera, lo que provocó que el vehículo avanzara mientras rayaba el pavimento con el disco de frenos y sacando chispas por la fricción del metal con el suelo.

Pero el accidente no quedó ahí, debido a que la llanta que salió volando siguió avanzando hasta cruzarse en el camino de un automóvil compacto que ya no pudo esquivar el neumático, esto provocó que la llanta se metiera debajo del auto y lo levantara por los aires, dejándolo a más de dos metros de altura para posteriormente causar el impacto y las volteretas que destruyeron el carro.

Witnessed and recorded the most INSANE car crash yesterday, you can see Autopilot also swerve and avoid the rouge tire for me $TSLA pic.twitter.com/csMh2nbRNX

— Anoop (@Anoop_Khatra) March 25, 2023