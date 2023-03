La modelo que emplea a guatemaltecos con sus ganancias en OnlyFans

No hay duda que la plataforma de OnlyFans genera grandes ingresos en las modelos de todo el mundo y en Guatemala no es la excepción. Tal es el caso de Kaeelen Garcia, quien hizo su propio plan financiero para saber en qué invertir sus ganancias y asegurar su futuro, ya que no planea vivir solo haciendo contenido para adultos.

“Mis primeras ganancias las invertí en montar un pequeño restaurante en San Miguel Petapa”, comentó la guatemalteca, tras haberse inspirado en su mamá, quien laboró como chef en un reconocido hotel del país, Además, descubrió que la industria de la comida puede darle mayores ganancias, aunque también planea en un futuro invertir en propiedades para ponerlas en alquiler.

La modelo también se siente orgullosa que con sus ganancias le puede dar empleo a guatemaltecos.

Kaeelen García sobre su paso en OnlyFans

Con el boom de las modelos en la plataforma de OnlyFans, la guatemalteca Kaeelen García no se quedó atrás y abrió su propia cuenta para subir contenido para adultos, contando con el apoyo de su pareja y manager.

Por su parte, Kaeelen destacó que es la modelo más buscada de Guatemala en dicha plataforma. Tal es el éxito que tiene en la conocida como “página azul“, que modelos internacionales la han buscado para colaborar. También una de las productora cinematográficas más grande de México y Latinoamérica.

Colaboraciones internacionales

La guatemalteca en unos meses hará una colaboración con la modelo y cantante mexicana Kelly Medanie, quien recientemente lanzó el exíto de las redes sociales Shorty Party, junto a Babo de Cartel de Santa.

También creará contenido con la modelo italiana Valentina Fradegrada, novia de la exestrella del FC Barcelona, Kevin Prince Boateng.

Kaeelen García actualmente tiene más de 835 mil seguidores en Instagram y medio millón en TikTok, en ambas plataformas constantemente sube contenido.