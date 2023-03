Jeremy Renner: “Elegí sobrevivir”, la impactante foto tras accidente

Tras la celebración de Año Nuevo, Jeremy Renner se encontraba quitando la nieve de su casa cuando la máquina estuvo a punto de arrollar a su sobrino.

Sin pensarlo dos veces, el actor aventó al adolescente, mientras este era aplastado por la máquina de siete toneladas. Sufrió heridas muy graves, mismas por las que tuvo que ser llevado de emergencia en helicóptero al hospital para ser sometido a cirugía de inmediato.

El accidente provocó que terminara con la mandíbula rota, un pulmón colapsado y varias costillas rotas y huesos rotos en catorce lugares diferentes. Tras dos semanas hospitalizado, regresó a su casa para vivir una lenta recuperación que él mismo compartió en redes.

Casi cuatro meses después, el actor ya se encuentra mucho mejor, y por fin, pudo brindar su primera entrevista en el especial de la cadena ABC titulado: Jeremy Renner: The Diane Sawyer Interview – A Story of Terror, Survival and Triumph.

La entrevista revela imágenes de él haciendo ejercicios dentro de su casa como parte de la rehabilitación, incluso usando un scooter para poder moverse entre las habitaciones de su hogar.

Además, cuenta con entrevistas con la familia sobre estos acontecimientos; entre estas se destaca el testimonio del sobrino de Renner, quien después de haber sido salvado aseguró que la escena fue terrible.

“Le veo en un charco de sangre que le salía de la cabeza. Corrí hacia él. No creía que estuviera vivo”, cuenta el joven en la entrevista con Diane Sawyer.

Confesiones del actor

Las consecuencias fueron tan graves que Jeremy Renner confiesa en la entrevista que los pensamientos sobre cómo quedaría su cuerpo lo invadieron todo el tiempo.

“¿Qué aspecto tendrá mi cuerpo? ¿Voy a ser sólo una columna vertebral y un cerebro, como un experimento científico?”, comenta con voz entrecortada a las cámaras.

En el clip de la entrevista que saldrá completa el próximo 9 de abril, Sawyer le pregunta sobre un video en el que se ve como le dijo a su familia “lo siento” en lenguaje de señas mientras agonizaba, lo que terminó por conmoverlo hasta las lágrimas.

A pesar de todo el miedo que tanto él como su familia vivieron, se ha logrado recuperar y aunque es probable que no logre volver a la buena condición física que tuvo hace unos años, parece muy motivado tras vivir esta experiencia cercana a la muerte.

“Elegí sobrevivir. Eso no me va a matar, de ninguna manera. He perdido mucha carne y hueso en esta experiencia, pero me he repostado y rellenado de amor y titanio”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Disney+ (@disneyplus)