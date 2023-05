Candentes imágenes de Maluma y Madonna se hacen virales

Madonna y Maluma protagonizaron unas candentes imágenes que se han vuelto virales en redes sociales y han despertado el interés entre sus seguidores que ahora rumorean un supuesto romance.

“Creo que esto fue en la canción que lanzaron juntos pero Madonna si se ve muy contenta”, “Yo no creo que él la esté pasando bien jajaja”, “Interés cuánto vales, claro que él la pasa bien”, “Esta señora con todo mi respeto ya que deje a los jóvenes”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

La Reina del Pop tiene planificado realizar una gira por Latinoamérica por lo que el artista colombiano Maluma será uno de los invitados. Ambos artistas han entablado una gran amistad desde hace varios años.

Maluma y Madonna se conocieron en los MTV Video Music Awards en el 2018. Luego en 2019 colaboraron juntos en el tema Medellín y desde entonces entablaron una gran amistad según medios internacionales.

Ahora los artistas se encontraron en Nueva York para ensayar para la participación de Maluma en un concierto que realizará Madonna en Latinoamérica. Sin embargo, durante los ensayos los cantantes fueron captados en posiciones comprometedoras.

En una de las fotos divulgadas por Page Six, Madonna se encuentra sentada sobre Maluma mientras que el intérprete de ‘Felices los 4’ estaba acostado en el piso. Sin embargo, está no es la primera vez que se les mira así, en el video de su colaboración hasta se dieron un beso.

“Fue muy agradable. Disfruté con ese beso. Estuvo bien, no todo el mundo puede contar la historia de la ocasión en que besó a Madonna. Y me divertí mucho. Me lo pasé muy bien, de verdad. Antes ella me preguntó si me suponía algún problema y por supuesto, no era el caso. Así que le dije: ‘Adelante, son todos tuyos”, expresó el artista colombiano de 29 años en su momento.

