Alertan de riesgo de hambruna por sequía en frontera de Guatemala

Autoridades de la zona conocida como “el Trifinio”, donde convergen las fronteras de Honduras, Guatemala y El Salvador, declararon una “alerta” para evitar que cerca de 140 mil pobladores caigan en “hambruna” por una sequía.

El Plan Trifinio fue creado en 1997 en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) para desarrollar esa zona de 7 mil 584 km2 que tiene más de un millón de habitantes entre los tres países, con el 62% de los hogares en la pobreza.

La secretaria ejecutiva trinacional del Plan, la hondureña Liseth Hernández, dijo en rueda de prensa que “alrededor de 140 mil personas están en crisis alimentaria en diferentes etapas”, sobre todo en Guatemala y Honduras, que “no debe pasar a hambruna”.

La funcionaria explicó que la sequía impide los cultivos que se siembran en mayo y los que comienzan en octubre, cuando a los pobladores se les están acabando las reservas de alimentos.

“No tenemos datos de que estemos en fase […] de hambruna, que alguien se haya muerto porque no comió, no tenemos ese dato y esperamos no tenerlo”, abogó Hernández.