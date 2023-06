VIDEO. Captan escultura de Blancanieves caminando de noche

Un momento de terror se viralizó en redes sociales. Usuarios captaron el caminar de una escultura de Blancanieves en Reino Mágico de Veracruz, México. El abandonado parque de Disney cuenta con una serie de leyendas urbanas desarrolladas a partir de hechos paranormales dentro de sus instalaciones.

La más famosa de las instalaciones, es la de Blancanieves. Desde hace varios años, existe el mito que una estatua de la primera princesa de Disney camina de noche en Reino Mágico. Este mito urbano fue “comprobado” recientemente por el @alanmoraa11, quien subió a TikTok un video donde captó a una figura similar a Blancanieves recorriendo el parque.

El video titulado “Vimos caminando a la Blancanieves maldita de reino mágico” muestra al usuario y un acompañante grabar el parque por la noche.

Los primeros segundos transcurren de manera normal, Alan y su amigo graban su caminata hasta que a lo lejos se ve una figura un poco alta con un vestido típico de Blancanieves.

Los usuarios al principio pensaron que se trataba del velador; sin embargo, al ver que su caminar era muy peculiar y lo largo del vestido se dieron cuenta de su equivocación. Debido al terror del momento, Alan grita “no digas…” Mientras se echa a correr junto con su amigo.

Por un momento paran, pues se les cayó la cartera; al no encontrarla buscan salir del Reino Mágico de Veracruz; no obstante, no pueden porque la reja está cerrada.

Mientras alumbran para encontrar una salida, se encuentran con la estatua de Blancanieves que estaba parada cerca de ellos.

Los amigos dicen que la figura de concreto se les queda viendo fijamente. En un impulso de valor, Alan se acerca a Blancanieves y le pregunta si fue ella quien los persiguió.

Pese a los cuestionamientos, la figura ni se inmuta, razón por la cual Alan cree que no pudo tratarse de ella, pues “está muy frágil, no reacciona y no tiene un brazo”; sin embargo, su amigo cree que si se trata de ella.

Segunda parte del video de Blancanieves

El tiktoker subió la segunda parte de esta historia. En este se muestra que los exploradores todavía fueron al castillo de la princesa.

El ambiente tétrico es protagonizado por las esculturas rotas de los sietw enanos, así como un inodoro que se encuentra sin razón en medio del castillo del Reino Mágico de Veracruz.

Mientras graban, se escucha dentro un grito, según ellos, es de un niño dentro del castillo del Reino Mágico de Veracruz.

Tanto Alan como su amigo intentan entrar, pero no lo logran, lo único que consiguen es oír como se derrumba algo en el interior y sentir “un jalón de manos”.

Este segundo video de la figura de Blancanieves, no alcanzó tanta popularidad; pues mientras que el primero tiene casi 3 millones de visitas; la otra parte tiene menos del millón de visitas.