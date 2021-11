Blancanieves: Gal Gadot interpretará a la reina malvada ¿más hermosa que la princesa?

Medios internacionales han confirmado que Gal Gadot interpretará a la Reina Malvada de la historia de Blancanieves en “Snow White and the Seven Dwarves”, la nueva versión que Disney está preparando sobre este famoso cuento.

El portal Deadline detalló este que la actriz israelí se unirá como villana al reparto de esta película en el que ya aparecía Rachel Zegler, seleccionada para ser Blancanieves.

Zegler y Gadot se pondrán a las órdenes del director Marc Webb en esta cinta que seguirá la reciente estrategia de Disney de recrear sus clásicos animados con acción real y actores de carne y hueso.

La variada filmografía de Webb incluye títulos de comedia romántica como “500 Days of Summer” (2009), que protagonizaron Joseph Gordon-Levitt y Zooey Deschanel; y películas de superhéroes como “The Amazing Spider-Man” (2012) y “The Amazing Spider-Man 2” (2014), cuyo reparto encabezaron Andrew Garfield y Emma Stone.

“Snow White and the Seven Dwarfs” (1937), basado en un cuento de los hermanos Grimm, fue el primer largometraje de Disney.

Muchas versiones

La narración de Blancanieves ha sido objeto de algunas versiones modernas como las de las películas “Mirror Mirror” (2012), con las actrices Julia Roberts y Lily Collins; o “Snow White and the Huntsman” (2012), con Kristen Stewart.

El papel de Blancanieves consolida el fascinante ascenso en el cine de Zegler, que en su primer papel en Hollywood encarnará a María en la versión de “West Side Story” que Steven Spielberg estrenará en diciembre.

Por su parte, Gadot es una de las actrices más cotizadas en Hollywood gracias a sus triunfales papeles en “Wonder Woman” (2017) y “Wonder Woman 1984” (2020).

Ante la noticia, muchos fans han comentado que Gadot es más hermosa que Zegler y que los papeles se deberían de cambiar. Sin embargo, otros aclaran que el papel protagonista debe ser más joven, por lo que Rachel tiene 20 años y Gal, 36.

