“Mi música no es para niños”, Peso Pluma rompe el silencio tras menor que se quitó la vida

Hace algunos días, en el estado mexicano de Coahuila de Zaragoza en Piedras Negras, un niño de 11 años se quitó la vida luego de que sus papás le prohibieran escuchar los corridos tumbados del famoso cantante, Peso Pluma.

El hecho ocurrió el martes 30 de mayo en un domicilio ubicado en la Calle Pereira de la colonia Real del Norte, cuando el padrastro del menor, Martín Adrián iba a despedirse de él antes de salir al trabajo.

Según la declaración del hombre, tras buscar a su hijastro en todas las habitaciones, salió al patio de la vivienda donde encontró a Jerick colgado de un árbol.

“Ahora quieren culpar a La Doble P, seguro existía un problema”, “Tal vez el padrastro le pegaba y ahora culpan al Pluma”, “Qué terrible, esto no tiene sentido”, fueron algunas reacciones de los fans del artista mexicano.

Ante ello, Peso Pluma rompió el silencio con un comunicado emitido en su cuenta oficial de Instagram, donde dejó claro que su música no es para niños y es irresponsabilidad de los padres, dejar que los menores se identifiquen con sus corridos tumbados.

“Mi música no es para niños, si quisiera hacer música para niños, ya lo hubiese hecho pero no es así, mis canciones no son baladas infantiles, jamás lo serán, si hay niños coreando mis canciones es por irresponsabilidad de los padres”, compartió el joven intérprete.

De acuerdo con las autoridades de Piedras Negras, los papás del menor eran conscientes de la gran admiración que sentía el niño por el también llamado Doble P, razón por la que le prohibieron vestirse como él y escuchar su música.

