Cuba: Conozca el listado final del primer rival de Guate en Copa Oro

Mario Peñalver, Aricheell Hernández, ambos del Deportivo Mixco; Yunior Pérez, del F. C. Santa Lucía Cotzumalguapa; y Yasnier Matos, de Municipal; son los cuatro jugadores del futbol guatemaltecos convocados por Cuba para la edición 17 de la Copa Oro 2023, que arrancará con su fase de grupos el próximo sábado 24 de junio. Los cubanos comparten con los guatemaltecos el grupo D del máximo evento de la Concacaf.

Este día se dio a conocer por parte de la Concacaf el listado oficial de los 23 jugadores que utilizarán cada una de las 16 selecciones en el torneo regional. En ese sentido, se supo con exactitud cómo llegan conformados los equipos.

Cuba, su base es una serie de jugadores que participan en el extranjero, un total de 18 de los 23. En estos se incluyen a los cuatro que participan en Guatemala. Además, son cinco jugadores que están en la liga cubana de futbol.

Los cinco jugadores del futbol cubano son Eduardo Hernández (Santiago de Cuba), Romario Torres (F. C. Artemisa), Neisser Sando (F. C. Cienfuegos), Jassael Herrera (F. C. Cienfuegos) y Roberney Caballero (F. C. Villa Clara).

Luego hay profesionales que están en diferentes ligas de República Dominicana, Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua. Y casos especiales como el de Australia con Carlos Vázquez del F. C. Dornbirn 1913; el de Finlandia con William Pozo del KYP (Kotkan Työväen Palloilijat) y el de Gibraltar con Aldair Ruiz del Europa F. C.

Las principales ausencias de los cubanos fueron: Onel Hernández del Norwich City, Karel Espino de Comunicaciones, Dairon Reyes del Inter Miami II y Christian Flores de Municipal Pérez Zeledón, todos por lesión. Además, de Marcel Hernández de Cartaginés por diferencias con la Asociación de Futbol de Cuba.

Cuba en Copa Oro

Cuba se clasificó para la Copa Oro de Concacaf 2023 después de derrotar un gol a cero a Guadalupe el domingo en la Liga de Naciones de Concacaf 2022-2023. Con el triunfo, los cubanos finalizaron en el primer lugar del grupo A de la Liga B.

Cuba participará en su décima Copa Oro y la primera desde 2019. Los mejores resultados de Cuba llegaron en 2003, 2013 y 2015 cuando avanzaron a los cuartos de final.

Datos a tomar en cuenta de las listas

Las listas han sido seleccionadas y presentadas por cada uno de los equipos y se publican como tales.

Para poder jugar en la Copa Oro 2023, todos los jugadores están sujetos y deben cumplir plenamente con los criterios estipulados en las normas aplicables de elegibilidad de jugadores de la FIFA.Se permitirán cambios en las listas finales en caso de lesiones graves o razones médicas aprobadas, hasta 24 horas antes del primer partido de la fase de grupos de cada equipo.

Todos los cambios deben ser aprobados por Concacaf, y el jugador de reemplazo también debe provenir de las listas provisionales de los equipos.

📢 Oficial!!! Ya tenemos los 23 leones que defenderán nuestros colores 🇨🇺 en la venidera Copa Oro 🏆. 💪 El único cambio con respecto al equipo que está de gira por Sudamérica es la entrada de Jassael Herrera por Greibel Palma. 😔 Al final Onel Hernández no estará en la copa. pic.twitter.com/TnH6I1wcET — Selección Nacional de Cuba (@selecciondecuba) June 19, 2023