EE. UU. acusa a MP de socavar voluntad popular tras allanamiento en sede de Semilla

Estados Unidos (EE. UU.) acusó al Ministerio Público (MP) de intentar socavar la voluntad del pueblo guatemalteco a través del allanamiento en la sede del partido Movimiento Semilla. La acción, que se llevó a cabo el viernes, 21 de julio de 2023, lo cual provocó fuertes críticas y comparaciones con prácticas dictatoriales, como las observadas en países como Cuba y Nicaragua.

Según fuentes diplomáticas, EE. UU. señala que el uso arbitrario y político de las instituciones judiciales es propio de gobiernos autoritarios, y destacó la similitud de estas acciones con las que se llevan a cabo en regímenes dictatoriales. “Forma parte del manual de las dictaduras”, expresó un alto funcionario del Gobierno estadounidense, quien prefirió mantener el anonimato., según una cadena internacional de noticias.

El allanamiento en la sede del Movimiento Semilla es parte de los esfuerzos de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) por suspender a dicho partido, que postula al candidato Bernardo Arévalo para la Presidencia en la segunda vuelta electoral programada para el 20 de agosto.

Frank O. Mora, representante permanente de EE. UU. ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), indicó que su país se suma al llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresando preocupación por órdenes de captura emitidas contra miembros del partido Movimiento Semilla, cuya sede fue allanada, según información oficial. “Los guatemaltecos merecen el derecho a votar por los candidatos sin interferencias’, declaró.

The U.S. joins the @CIDH expressing concern over arrest warrants issued against members of the Movimiento Semilla party, whose headquarters were raided according to official information. Guatemalans deserve the right to vote for candidates without interference. @OAS_official…

— Ambassador Frank O. Mora (@USAmbOAS) July 21, 2023