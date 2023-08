Sandra Torres responde a Semilla: “No es campaña negra”

La candidata presidencial por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, se pronunció este jueves 10 de agosto con respecto a las declaraciones que brindó el binomio del Movimiento Semilla, que la señala de estar detrás de la desinformación y “campaña negra” en su contra.

Durante un mitin que llevó a cabo el pasado fin de semana, Torres habló sobre los integrantes del partido contra el cual competirá en el balotaje del domingo 20 de agosto, pero las expresiones que utilizó han generado críticas de parte de los ciudadanos.

Al respecto, Semilla consideró que no es aceptable el odio y la discriminación de parte de Torres. En tanto, la candidata dijo que esa organización política ha incurrido en provocación e insultos por medio de redes sociales y en las actividades políticas.

“Pues, obviamente, se le contestó. Yo no soy homofóbica ni nada. El matrimonio igualitario, he dicho yo públicamente,” que no lo comparto. Eso es problema de cada quién. Lo que a mí me preocupa es la mala influencia en los niños, el mal ejemplo para ellos”, dijo.

“Me preocupa que el partido Semilla, y no es campaña negra porque está en el portal del Congreso de la República, haya presentado una Ley de Educación Integral Sexual, donde le da la autonomía al niño para que decida su sexualidad. Eso es lo que a mí me preocupa, más allá de los insultos que recibo de ellos y las descalificaciones”, añadió la aspirante del partido verde.

Torres agregó que en el programa de Gobierno de Semilla está incluido el reconocimiento al matrimonio LGBTI, pero aseguró que “ellos sabrán por qué lo pusieron”.

Mencionó que su propuesta y el fundamento de su partido político siempre ha sido de principios y valores, con respeto a la vida desde su concepción, el respeto a la familia entre el hombre y la mujer, respeto a la libertad religiosa, a la libre empresa y a la propiedad privada.

#EUElecciones2023 Sandra Torres, candidata presidencial por el partido UNE, sobre sus declaraciones en un mitin político, en el que criticó a los miembros del partido Movimiento Semilla refiriéndose a su orientación sexual. “Hubo provocación; hubo insultos. Ellos lo han hecho en… pic.twitter.com/5d79qf2CS1 — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) August 10, 2023

Torres presenta iniciativa a beneficio de jubilados y pensionados

La candidata a la presidencia por la UNE, Sandra Torres, anunció durante la conferencia brindada hoy que le presentó al jefe de bancada verde, Víctor Guerra, una iniciativa de ley.

El enfoque es que se otorgue un bono único anual de Q5 mil que beneficiaría a los jubilados y pensionados del Estado. El aporte se estaría entregando cada 15 de abril.

Según explicó, la propuesta se estará presentando a Dirección Legislativa del Congreso para el seguimiento respectivo.

