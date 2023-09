Derby County felicita a Nathaniel Méndez-Laing por su convocatoria con Guatemala

Pese a que aún no se ha revelado oficialmente la lista de convocados para los próximos partidos de la Liga de Naciones de la Concacaf ante El Salvador y Panamá, el Derby County, equipo de la League One inglesa donde milita Nathaniel Méndez-Laing, ha adelantado su felicitación al jugador por su convocatoria con la Selección de Guatemala.

Nathaniel Méndez-Laing ha tenido un inicio de temporada prometedor con el Derby County. El delantero, conocido por su habilidad en el campo, ha demostrado su valía con dos asistencias en los primeros cinco partidos disputados en la League One inglesa. Su contribución al equipo ha sido fundamental para que el Derby County se ubique en la octava posición de la tabla, lo que augura un desempeño sólido a lo largo de la temporada.

Nathaniel Mendez-Laing has been called up to the Guatemala squad for their upcoming CONCACAF Nations League matches 🇬🇹#DCFC

