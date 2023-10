Madonna desata polémica por ofrecer show con bailarinas sin ropa

Madonna estrenó su “Celebration World Tour” en Londres con un show bastante exótico que incluye mujeres sin ropa.

La Reina del Pop, sacó a relucir las joyas de la corona, con un extenso concierto que incluye baile, efectos especiales y un enorme repertorio con éxitos, como “Ray Of Light A Prayer” y “Holiday”.

Sin embargo, uno de los videos se ha hecho viral. En el mismo se mira a la famosa de 65 años interpretar uno de sus éxitos entre bailarines que casi están sin ropa.

Este fin de semana, Madonna estrenó su gira internacional en Londres, con un gran show y una asistencia de miles de espectadores, quienes quedaron completamente asombrados con los exóticos bailes. Lo que dio mucho de qué hablar es que las bailarinas de la cantante lucen atuendos reveladores y en otras ocasiones aparecen completamente desnudas.

Lo que ha sido tomado como un ritual satánico, puesto que también se muestran simbologías ligadas a lo oscuro, que no dejan de desatar polémica en redes.

En medio de su show extra sensual y oscuro, Madonna tomó el micrófono para interactuar con su público y contar que no pensó sobrevivir a la terrible infección que sufrió el pasado mes de junio, pero también se pronunció en contra de la guerra en Israel.

“Es tan doloroso verlo. Me rompe el corazón ver niños sufriendo, adolescentes sufriendo, ancianos sufriendo”, mencionó al respecto.

“Muchas personas no comprenderán que esto es arte”, “Por qué hombre si puede salir sin camisa pero la mujer no, pienso que está bien”, “Todo es arte me encanta”, “Terrible estos shows”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

