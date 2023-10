Compañeros de Cristiano Ronaldo le dan una grata sorpresa

Tras haber alcanzado los 40 goles en el presente año, y ser actualmente el máximo goleador mundial del 2023, Cristiano Ronaldo fue sorprendido por sus compañeros con un presente que dejó ver la mejor sonrisa del portugués.

“CR7” marcó doblete a inicios de esta semana ante Bosnia y Herzegovina en partido eliminatoria rumbo a la EURO 2024 que se celebrará en Alemania, y donde Portugal ya aseguró su presencia. Al alcanzar los 40 goles superó al noruego Erling Haaland (39) y es el máximo goleador del presente año.

Tras ese logro, Cristiano Ronaldo regresó a Arabia Saudita para unirse de nuevo a los trabajos del Al Nassr y darle continuidad a la liga saudí.

El entrenamiento transcurría con normalidad, con un “CR7” metido de lleno en los trabajos del técnico Luis Castro. Minutos después se ve cómo unos compañeros del portugués le llevan un gran pastel para festejar su nuevo logro.

La reacción de Cristiano fue espontánea con una gran sonrisa, y luego vinieron palabras y gestos de agradecimiento, todo lo documentó el club y posteriormente lo subieron a sus redes sociales.

A surprise awaits @Cristiano from his teammates 🤩

Celebrating another record-breaking 🐐 pic.twitter.com/y0XOvllf80

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) October 19, 2023