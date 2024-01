Giammattei: “Nadie sabe las penas de un presidente… tuve cáncer y nadie se enteró”

Durante una gira en el interior del país este lunes 8 de enero, el presidente Alejandro Giammattei abordó varios temas durante su discurso y mencionó que durante su mandato padeció de cáncer.

El mandatario dijo que cuando entró a la presidencia no tenía una sola cana “me miraba mejor, ahorita estábamos viendo las fotos del 2020 versus la 2024”, como parte de su discurso también dijo “aquí en este puesto se envejece, nadie supo que tuve cáncer y sin embargo lo enfrentamos, lo vencimos y salimos adelante nadie se enteró”, manifestó.

Según Giammattei, nadie sabe las penas de un presidente, agregó que durante la pandemia tuvo que tomar por primera vez en la historia constitucional de Guatemala 153 medidas ejecutivas en la más absoluta de la soledad.

“Solo Dios me acompañaba en esas reuniones en donde teníamos que salir en Cadena Nacional anunciando las nuevas medidas y logramos salir, logramos vencer”, manifestó.

El mandatario hizo dichas declaraciones durante la inauguración del Instituto Tecnológico de San Pedro Pínula, Jalapa.

#AHORA Presidente Alejandro Giammattei, durante discurso en inauguración del Instituto Tecnológico de San Pedro Pinula, Jalapa: “El 14 de enero de 2020 dije que no quería que me dijeran ‘primer mandatario de la nación’, sino que me dijeran ‘primer servidor de la nación’. Me… pic.twitter.com/wL7KBaxbxM

— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) January 8, 2024