Aficionado de Rayo Vallecano es viral por acción contra Lucas Ocampos

Un aficionado acaparó la atención mundial tras su acción contra el jugador Lucas Ocampos durante el duelo entre el Rayo Vallecano y el Sevilla, correspondiente a la fecha 23 de La Liga de España.

Era el minuto 32, y el duelo estaba empatado 1-1, con los goles de Youssef En-Nesyri (19) para los visitantes y Isaac Palazón (29) para los locales. En ese momento hubo un servicio lateral para el Sevilla y el encargado de ejecutarlo fue el futbolista argentino Lucas Ocampos.

Cuando Ocampos se pegó a la valla que divide a la afición con el terreno de juego, un aficionado del Rayo Vallecano aprovechó el momento que tenía cerca al jugador para tocarle sus glúteos utilizando uno de sus dedos.

La reacción de molestia fue inmediata por parte del jugador, quien se volteó a la afición y cruzó un par de miradas y palabras con el hincha, que automáticamente se hizo el desentendido de su accionar.

El partido continúo, pero el momento ha causado revuelo en las redes sociales, y en la prensa mundial.

Tras el partido, Lucas Ocampos, jugador argentino del Sevilla, criticó la acción de un aficionado, y pidió que La Liga “tome con seriedad” el gesto de ese “tonto”, porque “si ocurre en el futbol femenino sabemos lo que puede llegar a pasar”.

“Ojalá que La Liga tome con seriedad esto, como hace con el racismo. Siempre hay un tonto. Ojalá que no pase más porque si ocurre en el fútbol femenino sabemos lo que puede llegar a pasar. Me contuve porque tengo dos hijas pero esperemos que la Liga tome represalias y que un tonto no manche a la afición del Rayo”, dijo Ocampos, en declaraciones a Dazn.