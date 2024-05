Romario asegura que los futbolistas de ahora “son muy burros”

Romário de Souza Faria, conocido simplemente como Romário, es una figura inconfundible en la historia del fútbol mundial. Campeón del mundo, senador en Brasil y eterno provocador, el exdelantero de la Canarinha sigue dando de qué hablar. A sus 58 años, Romário ha regresado a los terrenos de juego con el América de Río de Janeiro, club del que es presidente. En recientes declaraciones, el astro brasileño ha asegurado que en el fútbol actual marcaría “más de 2.000 goles”, ya que, según él, los jugadores de hoy en día son “muy burros” y corren demasiado.

El pasado sábado, Romário se reencontró con el fútbol profesional durante un partido del América contra Petrópolis, en el arranque de la segunda división del Campeonato Carioca. Aunque no llegó a jugar y permaneció en el banquillo durante todo el encuentro, su presencia no pasó desapercibida. Este regreso tiene un propósito muy personal para Romário: cumplir el sueño de compartir vestuario con su hijo.

Romario y su crítica al futbol actual

Romário no ha perdido su característica franqueza al opinar sobre el estado actual del fútbol. “Creo que dentro del campo mi éxito sería mayor porque hoy los tipos son muy burros. Corren demasiado”, declaró. Para el exjugador, la diferencia clave entre su época y la actual radica en la inteligencia y la técnica de los futbolistas. “En mi época el fútbol también era físico, siempre fue así, pero los jugadores eran mucho más técnicos y mucho más inteligentes”, añadió, concluyendo que hoy en día marcaría “más de 2.000 goles”.

Romário también recordó su preparación para el Mundial de Estados Unidos 1994, donde Brasil logró su cuarto título mundial y él fue coronado como el mejor jugador del planeta. En sus propias palabras, el Mundial de 1994 fue una confirmación de su autoconfianza y conocimiento tanto de sí mismo como de sus adversarios. “Me conocía bastante y conocía a mis adversarios, y saqué la conclusión de que nosotros éramos mejores que ellos”, rememoró.

El delantero destacó la influencia positiva de su paso por el FC Barcelona, donde jugó junto a figuras como Michael Laudrup, Pep Guardiola y Hristo Stoichkov, y bajo la dirección de Johan Cruyff, a quien considera “el mayor entrenador de todos los tiempos”. La experiencia en el Barcelona, según Romário, le dio “mucha confianza y experiencia”.

Romário nunca ocultó su complicada relación con los entrenadores. Famosos fueron sus enfrentamientos con figuras como Luis Aragonés, Johan Cruyff y Carlos Alberto Parreira. A pesar de su desdén por los entrenamientos, Romário defendió su rendimiento sobre el campo. “Me gustaba la juerga muchísimo. Hoy me gusta un poco menos porque también tengo menos tiempo”, bromeó. Subrayó que, aunque no era un entusiasta de los entrenamientos, jugó a un “alto nivel” hasta los 41 años, lo cual no sería posible “sin un entrenamiento mínimo”.

Romário también reflexionó sobre cómo las redes sociales habrían afectado su carrera. En su opinión, el estilo de vida que llevó durante su época como jugador sería insostenible hoy en día debido a la globalización y la omnipresencia de plataformas como Instagram, Facebook y Twitter. “Esas mierdas me arruinarían con seguridad”, afirmó sin rodeos.

Una de las anécdotas más reveladoras de Romário es su capacidad para negociar condiciones especiales con los clubes en los que jugó. Relató cómo acordaba con los presidentes de los clubes la posibilidad de no asistir a los entrenamientos durante dos días sin dar explicaciones, un privilegio que los entrenadores debían aceptar. “Cuando volví a Brasil, hablé con el presidente del Flamengo, con el del Vasco, con el del Fluminense, y cerrábamos un acuerdo. Luego me preguntaba el entrenador y le decía: habla con el presidente”, recordó, describiendo esa época como “un éxito absoluto”.

Estas declaraciones de Romário se producen en un contexto de promoción de una serie documental que se estrena en la plataforma de streaming Max. La serie retrata el lado más íntimo y polémico del delantero y ofrece una visión de los bastidores del camino hacia el tetracampeonato de la Canarinha.

El 17 de julio se cumplirán 30 años de la histórica final en Pasadena, donde Brasil venció a Italia en una tanda de penaltis, con Romário como el gran protagonista del torneo. Esta efeméride es una ocasión para recordar y celebrar la carrera de uno de los delanteros más carismáticos y talentosos que ha visto el fútbol.