Sebastián Yatra enciende las redes con su transformación física

Sebastián Yatra dejó con la boca abierta a sus miles de fans cuando presumió su nuevo aspecto físico tras cumplir el reto de la revista ‘Men’s Health‘ de España.

El cantante llevó a cabo una rutina de ejercicios durante poco más de tres meses con el objetivo de presentar cambios físicos y aparecer en la portada del medio.

Al tomar el desafío, él reveló que una de las partes más difíciles para él en cuanto a su dieta es “no comer todo lo delicioso que existe en el mundo. Me encanta comer, y hacerlo en cantidades enormes. En cada país encuentro un plato que me gusta más que el otro”.

El director técnico y experto en ‘fitness’, Aarón Santos, fue el encargado de asignarle una rutina de ejercicios específica, mientras que el nutricionista clínico y deportivo en alto rendimiento, Roberto Oliver Bolívar le ayudó con su dieta.

Gracias a la ayuda de los expertos y su disciplina perdió siete kilos, rebajó el perímetro del abdomen unos 10 centímetros y el perímetro de su brazo logró ganar tres centímetros, lo que significa que logró tener una mayor definición y obtuvo kilos de músculo magro.

Además, de los múltiples beneficios: “Verme mejor con la ropa, quedar mejor en las fotos y no sentir estrés por ello. Cuando me veo bien, me siento bien anímicamente y, cuando uno está bien físicamente, andas como con el paso un poco más animado. Por supuesto que también me va a ayudar en lo mental, para reforzar mi cabeza”.